الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشباب يتصدرون الإقبال على اللجان الانتخابية بالإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت مراكز الشباب بالإسكندرية، إقبال كثيف على التصويت، حيث تصدر المشهد الشباب والمرأة، كما توافد كبار السن وذوي الهمم أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية الذين لهم حق  الانتخاب على كافة اللجان الفرعية داخل مراكز الشباب منذ الساعات الأولى لبدء العرس الإنتخابي.


وتابعت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة الإسكندرية توافد الناخبين على المقار الانتخابية، وبدء عملية التصويت في 13 لجنة فرعية، 2 لجنة عامة بمراكز الشباب فى اليوم الأول من السباق الرئاسى، وتوفير  وسيلة مواصلات لنقل اعضائها إلى مقرات لجانهم الانتخابيه للإدلاء بأصواتهم.

كما تتابع الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، على مدار الساعة وإقبال الشباب من اعضاء الهيئات الشبابية والرياضية على المقار الإنتخابية على مدار الساعة وتواجد اعضاء البرلمان وأندية التطوع وقيامهم بمساعدة كبار السن وذوى الهمم للإدلاء بصوتهم فى اللجان المتواجدة بمراكز الشباب.

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين، بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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