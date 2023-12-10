الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرة حاشدة لطلاب جامعة القاهرة للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم طلاب جامعة القاهرة، مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بأول أيام الاقتراع، وذلك حسبما استعرضت قناة “إكسترا نيوز”، على شاشتها.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو قرابة 20 ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى يغطون كافة اللجان على مستوى الـ27 محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات التنسيقية كثافة الإقبال فى معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية دون أى مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

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