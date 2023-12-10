الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السيدات وكبار السن وذوى الهمم فى مقدمة صفوف الناخبين بأسوان (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن العملية الانتخابية شهدت الكثير من المشاهد المضيئة والأجواء الاحتفالية من توافد كبار السن، والحالات الإنسانية من ذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة للتصويت رافقهم خلالها ( الأطفال وصغار السن ).

وتابع محافظ أسوان أن هناك تلاحم الشعب والشرطة والجيش والقضاء وكافة أجهزة الدولة الخدمية لتسهيل وتيسير العملية الإنتخابية على المواطنين، وهو الذى تكامل معه وعى وإدراك المواطنين للمشاركة الإيجابية بإعتبار ذلك حق دستورى لهم.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالحشد والتوافد الكبير والإقبال المتزايد والتزاحم من مواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية.


جدير بالذكر بأن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية لاستقبال الناخبين فى كافة أنحاء المحافظة من الذين لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات بإجمالى مليون، و89 ألف، و664 ناخب وناخبة، علاوة على تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.
 

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محافظ الإسماعيلية يتحاور مع الناخبين أمام لجنة الوافدين

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