نائبا رئيس جامعة أسيوط يُصوتان في انتخابات الرئاسة 2024

أدلى الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته رقم 13 بمدرسة الحرية.



وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري.



هذا وقد أدلى الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم 4،بمدرسة عصمت عفيفى الإعدادية.



ودعا الدكتور عبدالعليم، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في الانتخابات، مشددا فى ذلك على فئة الشباب الجامعي بوجه خاص لكونه الشريحة المجتمعية الأساسية التي تزيد عن نصف عدد السكان في مصر، وهم القوة الدافعة لحركة المجتمع والقادرون على إحداث التنمية والتطور المطلوب وفق احتياجات المجتمع.



وأشار الدكتور عبدالعليم، إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع لدعم المسار الديمقراطي ولاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي يشهدها الوطن،متمنيا التوفيق في اختيار الأفضل لمن يمثل الشعب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.