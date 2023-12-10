مسيرة في المنيا لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة (فيديو)

توجهت مسيرة حاشدة بمحافظة المنيا إلى اللجان الانتخابية للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مسيرة يشارك فيها عدد كبير من أبناء المحافظات بجميع فئاتها

وشارك في المسيرة عدد كبير من أبناء المحافظات بجميع فئاتها سواء النساء أو كبار السن أو الشباب والأطفال، حاملين في أيديهم أعلام مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.