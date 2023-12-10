الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة أسيوط الأهلية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات

شارك طلاب جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر اللجنة الانتخابية المخصصة للطلاب الوافدين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، بأسيوط الجديدة.

وأشاد الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، بحماسة الطلاب واستعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، الذي يبرهن على وعيهم وتماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة وهم على قلب رجل واحد، لمواصلة تحقيق الإنجازات القومية، واستمرار التنمية على أرض الوطن، مجددًا دعوته لكل منتسبي جامعة أسيوط الأهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطي الكبير من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

الاستحقاق الرئاسي 2024

وأكد  الدكتور نوبي محمد حسن، أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلامها، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يسهم الجميع في أدائه حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها، لأن المساهمة الإيجابية في الانتخابات تمثل ركنًا أساسيًا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، أن جامعة أسيوط الأهلية شهدت في الفترة الماضية تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية؛ لحث منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات وذلك لتنمية روح الانتماء لديهم، وليكون لهم دور إيجابي في استقرار الوطن، مؤكدًا أهمية الاستحقاق الرئاسي في صناعة مستقبل مصر، مشيرًا إلى اتخاذ إدارة الجامعة، الإجراءات والتسهيلات لأبنائها الطلاب، فضلًا عن تنسيق سير العملية التعليمية والمحاضرات لإعطاء وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة فى العملية الانتخابية بما لا يضر بانتظام العملية التعليمية.

طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
طلاب جامعة أسيوط خلال الماشركة في الانتخابات
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