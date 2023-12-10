رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل داخل غرفة العمليات الخاصة بالعملية الانتخابية

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية ورافقه الدكتور جمال جابر واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وأكد خلال التفقد علي ضرورة الربط بين كافة غرف الطوارئ والقطاعات المعنية بالمحافظة لتلقي البلاغات والاستفسارات والعمل علي حلها لضمان استدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات.

يأتي ذلك في إطار حرص سيادته لتذليل كافة العقبات وعدم وجود اي مشكلات حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الايجابي

كما اكد سيادته علي تواجد مشرفي ومندوبي الشركة امام المقار الانتخابية لتعريف العاملين والمواطنين كيفية الإدلاء باصواتهم وبمقرات لجانهم الانتخابية وذلك دون توجه حزبي او سياسي.

كما حث النجار العاملين بالشركة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال خطه دون التأثير علي سير العمل حيث ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.