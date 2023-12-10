مواطن من ذوي الاحتياجات يدلي بصوته بلجنة مدرسة الفاروق بأسيوط

أدلى المواطن محمد حسن عبد الظاهر موظف بجامعة الأزهر بأسيوط من ذوي الاحتياجات الخاصة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الفاروق بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، معلنا عن سعادته بمشاركته في الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال المواطن محمد حسن، إنني حريص على أن أدلي بصوتي في الانتخابات الرئاسية من أجل رد الجميل لهذا الوطن الذي نعيش فيه وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قدمه من تضحيات من أجل الشعب المصري.

وأضاف محمد حسن، أن السيسي حمل على عاتقه مسئولية الشعب المصري والوطن العربي وقدم العديد من التضحيات سواء في الملفات المحلية أو الملفات الخارجية عربيا ودوليا وعلى الجميع دعمه من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030م.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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