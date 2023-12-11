"أذكر يارب رئيس أرضنا عبدك".. الكنيسة تصلي من أجل الوطن

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

أذكر يارب رئيس أرضنا عبدك.. الكنيسة تصلي لاجل رئيس الجمهورية والجيش

وبمناسبة الاحتفال بـالمارثون الانتخابي، قال الاب فيلبس ماهر، المتخصص في الطقوس الكنسية، والمدرس الخاص بها في مراكز إعداد وتأهيل الخدام قال في تصريح خاص إن الكنيسة لا تفتر أن تُصلي ليلًا ونهارًا؛ لأجل رئيس جمهورية مصر العربية، وقواتها المسلحة المصرية، حيث ياتي ذلك في قلب إحدى أوشيات القداس الإلهي.

وكلمة أوشية هي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية إفشي ومعناها "صلاة" أو "طلبة" أو "ابتهال"، وتُسمى هذه الاوشية باسم (اوشية الرئيس او اوشية الحكام) ويقول خلالها الكاهن أذكر يارب رئيس أرضنا عبدك.. أحفظه بسلام وعدل وجبروت. ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصب.. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي إسمك القدوس.. لكي نحيا نحن أيضًا في سيرة هادئة ساكنة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك.

ويقول الشماس: اطلبوا لكي المسيح إلهنا يعطينا رحمة ورأفة أمام الرؤساء الأعزاء، ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين، ويغفر لنا خطايانا.

الانتخابات الرئاسية 2024

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في اطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس ارقام واتس اب لمساعدة الناخين لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).