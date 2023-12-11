الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"أذكر يارب رئيس أرضنا عبدك".. الكنيسة تصلي من أجل الوطن

الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

أذكر يارب رئيس أرضنا عبدك.. الكنيسة تصلي لاجل رئيس الجمهورية والجيش

وبمناسبة الاحتفال بـالمارثون الانتخابي، قال الاب فيلبس ماهر، المتخصص في الطقوس الكنسية، والمدرس الخاص بها في مراكز إعداد وتأهيل الخدام قال في تصريح خاص إن الكنيسة لا تفتر أن تُصلي ليلًا ونهارًا؛ لأجل رئيس جمهورية مصر العربية، وقواتها المسلحة المصرية، حيث ياتي ذلك في قلب إحدى أوشيات القداس الإلهي.

وكلمة أوشية هي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية إفشي ومعناها "صلاة" أو "طلبة" أو "ابتهال"، وتُسمى هذه الاوشية باسم (اوشية الرئيس او اوشية الحكام) ويقول خلالها الكاهن أذكر يارب رئيس أرضنا عبدك.. أحفظه بسلام وعدل وجبروت. ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصب.. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي إسمك القدوس.. لكي نحيا نحن أيضًا في سيرة هادئة ساكنة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك.

ويقول الشماس: اطلبوا لكي المسيح إلهنا يعطينا رحمة ورأفة أمام الرؤساء الأعزاء، ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين، ويغفر لنا خطايانا.

الانتخابات الرئاسية 2024

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في اطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس ارقام واتس اب لمساعدة الناخين لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

نتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

مواد متعلقة

كهنة وأقباط مغاغة والعدوة يتوافدون على اللجان للمشاركة في الانتخابات (صور)

الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أسقف ايبارشية 6 أكتوبر وأوسيم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون فى مغاغة والعدوة لأداء الواجب الوطنى (فيديو)

بعد الإدلاء بصوته.. جلسة في حب مصر بين الأنبا زوسيما ومسلمي أطفيح (صور)

الأنبا تكلا وكهنة إيبارشية دشنا يؤدون الواجب الوطني بالانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

كهنة وأقباط طما يتوافدون على اللجان الانتخابية للمشاركة بالعرس الديموقراطي (صور)

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

محمد الباز: الإقبال على المشاركة في الانتخابات يعكس حجم وعى المصريين

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

محمد الباز يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة