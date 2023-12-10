رئيس شركة مياه مطروح يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في إحدى اللجان الانتخابية بالمحافظة.

وأعرب الدكتور ابراهيم خالد، عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم واختيار من يرونه مناسبًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وحث العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وكذلك المواطنين، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، موضحًا أن الشركة قامت بتشكيل غرفة عمليات لتسهيل الإجراءات الانتخابية للعاملين من الكشف على اللجان الانتخابية وتوفير وسائل انتقال لمقر اللجان بكل أفرع الشركة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.