اتحاد الصناعات: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ومسئولية وطنية

قال المهندس هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأكد “الهواري” أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن مشيرا الي أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي وإنما تنبع من المسئولية تجاه المجتمع والواجب الوطني في ظل الظروف الصعبة والتحديات والضغوط التي تتعرض لها مصر والاقتصاد والمجتمع بوجه عام.

وقال إن المشاركة رسالة تأكيد على وقوف المصريين صفا واحد تجاه التحديات الراهنة كما تؤكد علي وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع وتجاه الوطن كله.

وأشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر لها أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا من اجل المساهمة في تحديد السياسات الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ودعم السياسات الداعمة لروح المبادرة والابتكار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة بالإضافة الي خلق بيئة مستقرة وثقافة سياسية تشجع على الاستثمار والتطور وتحسين بيئة الأعمال والتأثير الإيجابي علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.