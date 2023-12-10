الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كشافة الكنائس يساعدون كبار السن والمرضى في العثور على لجانهم الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

قال القائد الكشفي، مينا لويس في تصريح خاص، إن عدد كبير من كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) قامت بإعداد فريق من خُدام الكشافة المتطوعين، على مدار الثلاثة أيام، مُجهز بأجهزة كومبيوتر متنقل (لاب توب) وذلك لمساعدة كبار السن، والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية، إذ أن الناخب يقوم بزيارة الكنيسة، ليجد أحد من الفريق الكشفي في خدمته، ليدله على المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية.

كما أوضح أن عدد آخر من الكنائس قام بتوفير وسائل لنقل الأقباط من الكنيسة إلى اللجان الانتخابية، وذلك تيسيرا على العجائز والمرضى وكبار السن، وفي إطار إزالة العراقيل، حت ى يتمكن كل مواطن مصري من المشاركة في العرس الديموقراطي والمارثون الانتخابي.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، وقداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

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