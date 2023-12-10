الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"بارك بلادي".. أشهر الترانيم الوطنية في العرس الديمقراطي

علم مصر
علم مصر

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

بارك بلادي.. أشهر الترانيم الوطنية في (العرس الديموقراطي)

من جانبه قال المرنم مرقس عيسى، من ايبارشية أسيوط، إن الكنيسة تمتلئ بالترانيم الوطنية التي يُصلي فيها الأقباط لأجل مصر، والتي تُسخدم في مثل هذه المناسبات كالعرس الديموقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية التي تحتفل بها مصر اليوم.

ولعل أبرز هذه الترانيم هي ترنيمة بارك بلاك، التي تغنى بها الأقباط في ثورتي 25 يناير و30 يونيو في قلب الشوارع المصرية بنغمات تخرج من القلوب وليس الحناجر.

وتقول الترنيمة:

1- مهما كان الحال هاتقدر ياللى بتشق البحور

مهما كان عالأرض ضلمه السما مليانه نور

زى ما جالك نحميا بالبكاء ونادى عليك

كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد أيديك

القرار - (بارك بلادي)2 يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر

(بارك بلادي)2 التفت لصراخ قلوبنا وأرسل لينا المطر

2- روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي

تحيا تنطق تنحنى لك تعترف باسمك يا فادى

فى الصليب بأطرح ذنوبى وذنب آبائي وولادي

يا رحيم القلب أغفر واستمع لآهات بلادي

3- في الخيام يعلى هتافنا نرفع العلم السماوي

الرب بيجهز نفوسنا والعدو جرابه خاوي

ينهض النايم ويسمع الندا أنتم شهودي

وكلنا من قلب واحد نطلبك بارك بلادي

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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