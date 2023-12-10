الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس يستقبل نائب عمدة الحكومة الشعبية لمدينة تيانجين الصينية

اللقاء
اللقاء

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، نائب عمدة الحكومة الشعبية لمدينة تيانجين بالصين لى ونيهاى، والوفد المرافق له؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات التجارة الثنائية وفرص الاستثمار بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس.

تفاصيل اللقاء 

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ، بنائب عمدة مدينة تياجين بالصين بمحافظة السويس الباسلة، فهي محافظة محورية وأساسية وبها أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر "ميناء السخنة"، بالإضافة إلى القطار السريع الذي سيربط مصر من شرقها لغربها، فهي محور اقتصادي مهم ومشجع على الاستثمار، وهي نقطة الوصول الأولى للاقتصاد الصيني بمصر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية.

وفي اللقاء، تمت مناقشة الشؤون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخدمة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بشكل أفضل، وبناء منطقة تيدا لتصبح محرك التنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مصر. 

وأكد محافظ السويس، ضرورة دفع الاقتصاد الصيني للتعاون مع مصر ليصبح المحور الأساسي للحركة الصينية الأفريقية والأوروبية.

تعزيز التعاون الثنائي

من جهته، أعرب نائب عمدة مدينة تيانجين، عن سعادته بهذا اللقاء، وعن تواجده بمصر وبمحافظة السويس، موجهًا الشكر للواء عبدالمجيد صقر، على حفاوة الأستقبال، مشيدًا بما تم من تطوير في البنية التحتية والطرق وغيرها، مؤكدًا ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل التعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة ومجالات التعاون المتاحة في البلدين. 

وقال إن بلاده تولي العلاقة الاقتصادية مع مصر اهتمامًا خاصًا نسبة لكونها مركز ثقل اقتصادي عربي ودولي وبها العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيح للصين الدخول فيها كما أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشجعة لحد كبير. 

وأكد ونيهاى، حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، مرحبًا بزيادة التعاون بين الجانبين على الأصعدة كافة، خاصة في مجالات التجارة وفرص الاستثمار.

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