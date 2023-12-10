السيدات حاضرات بقوة للتصويت بانتخابات الرئاسة في لجنة الشهيد بحدائق أكتوبر

شهدت لجنة مدرسة عثمان بن عفان سابقا، الشهيد محمد جمال حاليا، بحدائق أكتوبر، حشود ضخمة من السيدات اللاتي سجلن حضورا قويا في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستقبلت اللجنة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ومع انطلاق العملية الانتخابية، عددا كبيرة من السيدات والرجال، فيما كان للسيدات الحضور الأكبر، وما زالت الأعداد في توافد بعد مرور 7 ساعات على بدء عملية التصويت.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

48bb6f82-2b7f-4ea7-8b32-0736e5ba34cb

1a440c66-4ae8-49a5-815b-25f112f61030

b84e892b-6ca5-4b7a-a5e8-adbc1e7ade62

d230ed4c-c45e-4ce7-9501-3a9ded314be3

2059f50f-3382-44f4-aff9-ea4b75c531ab

9293bc31-f8a0-4219-a848-5d05a09f1265

a6ac160a-6a84-494d-a1f0-fae6cc0d3f51

b5e26a16-39a4-450a-89ad-9272dbf821de

bc1ccded-976d-4642-9fcd-68111bfdf59c