الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 

 

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال المجلس الطارئ للجامعة، على أهمية المشاركة الإيجابية من قِبل جميع منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية. مشددًا على ضرورة تصدير صورة للعالم بأكمله تؤكد أننا شعب له تاريخ عظيم.

وأوضح الدكتور قنديل أن دور الجامعة هو تنمية ولاء وانتماء الطلاب لوطنهم؛ لاستكمال مخرجات العملية التعليمية بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن البناء والتقدم يحتاجان إلى عزيمة وإرادة. داعيًا الجميع إلى المشاركة والاختيار بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا أن المستقبل سيكون حصادًا لجهود التنمية والنهضة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وحق دستوري، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يجب على كل منتسبي الجامعة النزول للإدلاء بأصواتهم.  

كما أكد الدكتور قنديل أنه تم تشكيل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بتيسير مشاركة منتسبي الجامعة، وذلك كواجب وطني ولمستقبل أفضل للوطن.

مضيفًا أن الجامعة ستوفر التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها؛ لنقل الطلاب والمغتربين إلى لجانهم الانتخابية تيسيرًا عليهم،  كما سيتم تشكيل فِرق طلابية؛ لتنظيم حركة انتقال منتسبي الجامعة إلى مقار الاقتراع بسهولة ويسر.

هذا وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

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