الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منسق حملة حازم عمر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قام اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري- المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بالإدلاء بصوته الانتخابي بمقر اللجنة الانتخابية في قرية بهبيت بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك خلال اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية في الداخل 2024.

ووجه اللواء أبو هميلة، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنها واجب على كل مواطن تجاه وطنه، كما وجه الشكر للناخبين من ذوي الهمم، وذلك لحرصهم على المشاركة والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة الانتخابات الرئاسية بصورة مثالية، فضلًا عن تذليلها لجميع العقبات التي تحول دون تمكين الناخبين في الإدلاء بصوتهم، فضلًا عن مراعاة الهيئة الوطنية لظروف ذوي الهمم وتخصيص الدور الأرضي باللجان لهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

نشوى الديب: لا معوقات فى انتخابات الرئاسة بدائرة إمبابة

رئيس الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ترسم علم مصر على أيدى المشاركين.. معلمة تتطوع للترفيه عن المصوتين (فيديو)

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية

كرم جبر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: أهم استحقاق دستورى

نواب مستقبل وطن بإمبابة يتفقدون سير العملية الانتخابية

مواطنو إمبابة يحتشدون أمان لجان انتخابات الرئاسة: سنختار من ينفذ أحلامنا

كتلة الحوار تعلن عن تأسيس اتحادين للشباب والطلاب

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

ليلى عزالعرب مرتدية علم مصر خلال الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالزمالك (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي