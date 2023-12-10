الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال كبير على لجان الاقتراع فى الساعات الأولى من الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال محمد صلاح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتحدث الرسمي لحزب النور، إنّ الانتخابات الرئاسية هذه المرة تحظى باهتمام بالغ من المصريين، إذ تأتي في ظروف داخلية وإقليمية ودولية محيطة للدولة المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري بحسه الوطني مستعد دائمًا للتضحيات وحريص على بناء المؤسسات وتقوية مؤسسات الدولة واستقرارها.

كل مكونات المجتمع المصرى موجودة فى الشارع المصرى

وتابع: "عندنا إقبال كبير جدًا في الساعات الأولى من الانتخابات بشكل عام في المحافظات، وبشكل خاص باتكلم عن البحيرة باعتبارها المحافظة اللي أنا موجود فيها، وكنت موجود في لجنة البحيرة العامة، وبتحرك حاليًا وبتنقل في المراكز، ومن مركز لآخر، والحقيقة فيه إقبال كبير، ودايما الشعب المصري يرسم صورة قوية جدًا".

وواصل: "كل مكونات المجتمع المصري والأسرة المصرية بالكامل موجودة فى الشارع المصري، ومتوقع زيادة في الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بعد العصر".

وأكد محمد صلاح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتحدث الرسمي لحزب النور، أن حرص المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لأنهم يرون أهمية تعزيز الاستقرار داخل الدولة، والمتمثل بشكل كبير باستقرار منصب رئيس الجمهورية.


 

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