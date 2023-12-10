الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائب ضياء الدين داود يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داود

عرضت فضائية "إكسترانيوز"، لقطات مصورة، من مشاركة عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، في الانتخابات الرئاسية 2024، وهو يدلي بصوته بمحافظة دمياط. 

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط حشود أمام اللجان

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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