الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"ينصرك على من يعاديك".. مسنة تدعو للسيسي بعد التصويت في انتخابات الرئاسة (فيديو)

المسنة
المسنة

أدلت مسنة بمركز إطسا بالفيوم، منذ قليل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، ودعت للرئيس السيسي، قائلة: “ينصرك على من يعاديك ويطول فى عمرك ويبارك فيك ويخليك ويصلح حالك”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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