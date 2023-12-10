"المصري للفكر والدراسات" يرصد سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول (فيديو)

رصدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول، قائلة: هناك متابعة من الهيئة العامة للانتخابات بصورة مباشرة ومستمرة للتأكد من فتح مقار اللجان لانتخابات الرئاسة 2024، وعدم وجود تأخير.

وأشارت، عبر مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عن انتخابات رئاسة الجمهورية على قناة dmc، اليوم الأحد، إلى أنه يتم التأكد من كل الإجراءات التي وضعتها اللجان للإشراف القضائي الكامل لما يزيد عن 15 ألف لجنة، الأمر الذي يؤكد نزاهة وشفافية اللجنة كما اعتادت دائمًا.

توافد أعداد كبيرة من الشخصيات المهمة

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تميزت بتوافد أعداد كبيرة من الشخصيات المهمة وعدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل رئيس مجلس الشيوخ وعدد من الوزراء الذين دعوا المصريين للنزول بالانتخابات دون التدخل في عملية التصويت.