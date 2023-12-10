وكيل أول ومتحدث نادي القضاة: قضاة مصر يؤدون واجب وطني ولا ينتظرون الشكر

قال أبو الحسين قايد، وكيل أول نادي القضاة، والمتحدث الرسمي للنادي، إن قضاة مصر لا ينتظرون شكرا من أحد على دورهم في متابعة عملية الانتخابات الرئاسية 2024، حيث إنهم يقومون بواجب وطني ومهمة وطنية عظيمة في أكبر استحقاق دستوري، وهو انتخابات رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون" اليوم الأحد: من أجل هذا نعقد في كل الانتخابات، غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية للتواصل مع قضاة مصر، من أجل العمل على راحتهم، وتسجيل مشكلاتهم، بالتنسيق دائما مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: بدأنا غرفة العمليات من الأمس، بنادي القضاة، وهذه الغرفة مستمرة حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن ومع الرصد، لا يوجد أي مشكلة تواجه القضاة، حيث بدأت اللجان في الساعة 9 صباحا، والآن يقضون فترة الراحة، وبعد استئنافها يظلون في غرفة العمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 9 مساءً.

ولفت إلى أن مشهد اليوم، عظيما ومميزا، من الإقبال الكثيف على لجان الانتخابات، مما يؤكد حرص الشعب المصري على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على أمن مصر.

واستكمل: وسام على صدورنا الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونستقبل المهمة بكل ترحاب.