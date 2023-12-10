الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية  للعاملين بالكهرباء، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، بأحد المقار الانتخابية بمدينة نصر، والتي شهدت توافدا واصطفافا شكلت طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر تزامنًا مع فتح اللجان أمام الناخبين في أول أيام التصويت والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وأكد رئيس شركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء أن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني يجب القيام به انطلاقا من المسؤولية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيا المواطنين إلى أهمية الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاسيما وأنها تمتد على مدار 3 أيام كاملة بما يسمح للجميع أن يؤدوا واجبهم الانتخابي.

وأوضح محمد إسماعيل  أن المشاركة في حد ذاتها هي رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم  حرص شركة الخدمات الطبية على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع رؤساء القطاعات الطبية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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