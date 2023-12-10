"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال": المشاركة بانتخابات الرئاسة تعزز مبدأ الديموقراطية

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن المشاركة في العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الجميعة تدعو أعضائها المصريين والعاملين بشركات الأعضاء للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية نتيجة المشاركة الفعالة من أهمها تعزيز الديمقراطية، موضحا أن المشاركة في الانتخابات تعزز مبدأ الديمقراطية وتساهم في تحقيق إرادة الشعب والحفاظ على حقوقهم والمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم بالإضافة إلى المشاركة في التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

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وقال المهندس فتح الله فوزي، إن المشاركة في الانتخابات تعزز الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية، ما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.