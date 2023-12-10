طلاب الجامعة المصرية اليابانية يحصدون ١٠ ميداليات فى بطولة السلاح للجامعات

أعلن الدكتور حاتم محمود المشرف على الانشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد طلاب الجامعة ١٠ ميداليات فى بطولة السلاح للجامعات المصرية المقامة في نادي السلاح بالإسكندرية

أوضح ان الطالبان محمد جابر عبد الموجودبالفرقة الثانية بكلية الصيدلة ومصطفى محمد مصطفى بالفرقة الثانية بكلية إدارة أعمال قد حصدا المركز الثالث Ebee كما حصل كلا من الطالبة ريناد خالد سعيد

بالفرقة الأولي بكلية هندسة

والطالبة بيري اشرف نزيه

بالفرقة الأولي بكلية ادارة أعمال والطالبة جمانة أحمد محمد بالفرقة الأولي بكلية الصيدلةوالطالبة جمانة أمير محمد بالفرقة الأولي بكلية الصيدلة على المركز الثالث في منافسات الفرق طالبات

وحصل كلا من الطالب: محمد جابر عبد الموجود

بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة

والطالب: مصطفى محمد مصطفى بالفرقة الثانية بكلية إدارة أعمال والطالب فارس باسم محمد بالفرقة الثانية في كلية الصيدلة والطالب: محمد أحمد محمد بالفرقة الأولي بكلية الهندسة

على المركز الثالث في منافسات الفرق طلبة

هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطلاب والطالبات الفائزين بالميداليات فى البطولة مؤكدا ان هناك أولوية بالجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتوفير كل الامكانيات والدعم الكامل الطلاب للموهوبين رياضيا ورعايتهم وصقل مهاراتهم فضلا عن أن الجامعة تقدم منح دراسية للتفوق العلمى والرياضى موضحا ان الجامعة تمتلك عدد من الملاعب الرياضية على أعلى مستوى وصالات تدريب وتوفر مدرببن لتدريب الطلاب

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات