الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق مركز شباب زفتى لكرة القدم يدعم الرئيس السيسي بتيشرتات تحمل صورته

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

ارتدى لاعبو فريق مركز شباب زفتى لكرة القدم تيشيرتات تحمل صورة الرئيس السيسي خلال تدريبات اليوم وحرص مجلس الإدارة، علي التواجد وحث اللاعبين والجمهور على المشاركة الإيجابية والخروج للشوارع وإرسال رسالة للعالم.

من جهته قال محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مجلس مدينة زفتى، إلى أهمية الالتزام بواجب المشاركة الانتخابية كواجب وطني، مؤكدا على أنه علينا كمواطنين أن نكون على قدر مسئولياتنا وأن نؤدي أمانتنا وندلي بأصواتنا، حيث لن نبلغ المستقبل الذي نأمله لوطننا إلا بحسن اختيار من يمثلنا.

وأضاف فودة، أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية ينبع من حبنا لبلادنا وانتمائنا لهذا الوطن، وأشار إلى أهمية اختيار المرشحين بناءً على معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، يجب أن تخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم بلادنا وشعبنا العظيم، وتعكس عظمة حضارتنا العريقة ومكانتنا بين دول العالم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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