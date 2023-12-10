الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب هشام حسين عقب الإدلاء بصوته: الانتخابات الرئاسية عُرس لكل المصريين

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

أدلى النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة ٦ أكتوبر.

وقال لـ"الدستور"، إن ما يحدث اليوم هو عرس لكل المصريين الذين لهم القدرة على اختيار رئيسهم بحرية تامة، كما أن الإقبال الكثيف دليل على فهم الشعب المصري لحقه القانوني في التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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