الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الانبا برسوم
الانبا برسوم

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية ديروط وصنبو، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه صباح اليوم إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

 

لم يكن الأنبا برسوم بمفرده بل أدى أيضًا الواجب الوطني عدد من الكوادر الكنسية من الطوائف المختلفة، حيث شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له: أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية.

 

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

 

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

 

 

 

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