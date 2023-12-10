أمانات حزب الجيل بالمحافظات تصطف أمام اللجان لمساعدة الناخبين

حرصت أمانات حزب الجيل الديمقراطي بالمحافظات على التواجد أمام مقار الانتخابات الرئاسية منذ ساعات الصباح الباكر؛ لمساعدة الناخبين في الحصول علي اللجان الخاصة بهم.

وعي المواطنيين بحقهم في رسم خريطة الدولة الجديدة

وأشاد الحزب في بيان له اليوم بالمشاركة الكثيقة من جانب الناخبين على العملية الانتخابية في كافة اللجان، مؤكدا أنها أكبر دليل على وعي المواطنيين بحقهم في رسم خريطة الدولة الجديدة انطلاقا من حرصهم الشديد على دعم استقرار الدولة.

وفي وقت سابق أكد الحزب دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي، رافعا شعار "العمل، والبناء، والتنمية".. للوصول معًا نحو الجمهورية الجديدة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

حق التصويت في الإنتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أمانة حزب الجيل الجيزة

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أمانة حزب الجيل الغردقة

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أمانة حزب الجيل الأسكندرية

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