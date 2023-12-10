الوطنية للانتخابات: الدفع بموظفين لمواجهة الكثافات فى المحافظات الحدودية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أنه تم الدفع بموظفين لمواجهة الكثافات وبعض من القضاة وكذا صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع فى المحافظات الحدودية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.