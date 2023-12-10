"الشعب الديمقراطي:" الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنه عندما توجه للإدلاء بصوته في الانتخابات منذ الساعة الثامنة والنصف وجد احتشادًا كبيرًا من المواطنين على مقار اللجان، أي قبل بدء التصويت، حيث كان المواطنون واقفين في نظام محدد في سرادقات لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وأضاف فؤاد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري أثبت أنه على مستوى وعي كامل بكل طوائفه ودرجاته العلمية، كما أن عظيمات مصر وقفن منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهن.

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الانتخابات شهدت احتشادًا غير مسبوق، وهناك تيسير في عملية التصويت والتنظيم رائع، رجال المرور أدوا دورا عظيما، بالإضافة إلى ضباط أقسام الشرطة، حيث يتعاونون مع رجال المرور والمتابعين المحليين والجهات التي تراقب العملية الانتخابية، وهناك منظمات عديدة من كل دول العالم تراقب على العملية الانتخابية".

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط حشود أمام اللجان

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.