الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موظفو الكهرباء بزفتي يشاركون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شارك موظفو هندسة كهرباء زفتي في الانتخابات الرئاسية، وحرص الموظفون العمال علي المشاركة بشكل ايجابي في الانتخابات.

وتواجد الموظفون في لجان المركز كل حسب قريته، واكد وائل جعجيعة، موظف بالكهرباء، ان المشاركة بدافع الحس الوطني وان جميع العاملين اصروا علي المشاركة اليوم، وإظهار مدي تأييد المواطنين للدولة، مؤكدًا ان التوجيه بالمشاركة واختيار ما يشاء الناخب من مرشحين من اجل تفويت الفرصة على أعداء الوطن والمتربصين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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