أسقف ايبارشية 6 أكتوبر وأوسيم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

المشاركة الانتخابية حق وواجب وطنى يجب علينا الالتزام به

وتوجه الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية أكتوبر واوسيم وتوابعها للاقباط الأرثوذكس، صباح اليوم، إلى اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية حق وواجب وطنى يجب علينا كمصريين الالتزام به.

من جانبه توجه صاحب النيافة الحبر الجليل "الأنبا تكلا" مطران دشنا وتوابعها وبرفقته عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية وجموع من الشعب صباح اليوم الأحد إلي مقر اللجنة الأنتخابية التابعين لها، وذلك بمدرسة "أبو بكر الصديق الأبتدائية" بمدينة دشنا حيث قاموا بالأدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية لعام 2024.

كما أنطلقت مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون -أسقف مغاغة والعدوة، متجهة من ديوان مطرانية مغاغة والعدوة الي اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة، وبرفقة نيافته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس المطرانية، والسكرتارية، والمكرسين والمكرسات، وشعب الكنيسة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وايضا قام الانبا مرقس مطران ايبارشية شبرا الخيمة باداء واجبه الوطني وادلي بصوته في انتخابات الرئاسية صباح هذا اليوم.

وقال الصفحة الرسمية لإيبارشية شبرا الخيمة، في بيان لها إنه جاء هذا حرصا من نيافته علي القيام بهذا الواجب الوطني وحثه الدائم لكل ابنائه علي المشاركه الإيجابية والهامة في هذه اللحظة التاريخية للوطن