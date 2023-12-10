"غرفة القاهرة" تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اليوم الأحد، مسيرة حاشدة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.



وانطلقت المسيرة المكونة من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وموظفي الغرفة وذلك من أمام مقر الغرفة التجارية للقاهرة حتى مقر النادي الأهلي بالجزيرة للإدلاء بالأصوات داخل اللجنة المقررة للانتخابات الرئاسية.



ودعا أيمن العشري الذي قاد هذه المسيرة، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ثقته في وعي المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران