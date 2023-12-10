نائب رئيس حزب المؤتمر: ليست أول مرة نرى فيها خروج الشعب لتلبية نداء وطنه

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الشعب المصري مدرك إدراك تام لما يحيط البلد من أي مخاطر أو تهديد لأمنها القومي، وأيضًا إدراكه للقيادة السياسية التي يراها الأنسب والأفضل في المرحلة المقبلة.

وأضاف مرشد، خلال لقائه في تغطية خاصة عن انتخابات رئاسة الجمهورية على قناة dmc، اليوم الأحد، أنها ليست المرة الأولى التي نرى فيها خروج الشعب لتلبية نداء وطنه، وهناك نوع من أنواع التبادل بين القيادة السياسية والشعب في أوقات الحاجة.

نسبة الإقبال في القرى والريف أكبر من المدن

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن نسبة الإقبال في القرى والريف أكبر من المدن، لافتًا إلى أننا نشهد تنافس شديد بين الحضر والريف، وهذا يرجع إلى الوعي بالأمن الوطني والقومي.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن البلد تحتاج أن نقف بجوارها، وكل مصري أدرك هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "مصر محتاجه الـ 100 مليون يقفوا يقولوا إحنا مع الاستحقاق الدستوري وقيادتنا السياسية".