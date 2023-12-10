الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون فى مغاغة والعدوة لأداء الواجب الوطنى (فيديو)

الانبا اغاثون
الانبا اغاثون

يحتفل المصريون، اليوم، بمختلف انتماءاتهم ببدء الماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الواجب الوطنى

انطلقت مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، متجهة من ديوان مطرانية مغاغة والعدوة إلى اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة، ورفقة نيافته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مار جرجس المطرانية، والسكرتارية، والمكرسون والمكرسات، وشعب الكنيسة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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البابا تواضروس

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد، في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسئولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا على هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء، حيث نشترك معًا في عمل واحد".

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث إن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسته كافة المصريين، شبابا وكبارا، إلى الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزءا من الوطن، لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية".

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كافة إجراءاته داخل اللجنة.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية، وهم:

1- عبدالفتاح السيسي- رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران- رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة- رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر- رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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