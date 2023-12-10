الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة انتخابية حاشدة بآلاف المصريين في سوهاج

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، مشاهد من محافظة سوهاج، باليوم الأول بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي سطر فيها أهالي صعيد مصر ملحمة تاريخية، إذ خرج آلاف المصريين في شوارع سوهاج لتنظيم مسيرة حاشدة احتفالا بانطلاق الاستحقاق الدستوري.



وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران