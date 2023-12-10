الانتخابات الرئاسية 2024.. "شيخ وقسيس" يقودان مسيرة انتخابية بمحافظة المنيا

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، لقطات حية من مسيرة انتخابية بمحافظة المنيا، تصدرها "شيخ وقسيس"، في لفتة وطنية اعتاد أن يراها العالم عن مصر، حيث التسامح الديني وإعلاء قيمة الوطن وحبه.

وزين كبار السن، أمام اللجان الانتخابية، المشهد الانتخابي، بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأظهرت اللقطات المشهد الانتخابي، وسط إقبال كثيف من الرجال والنساء والشباب، حتى الأطفال كان لها النصيب في أن تشهد بعفوية تلك الصور الوطنية لتزيدهم وطنية وتنشئهم نشأة وطنية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.