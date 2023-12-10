جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مشاركة طلابها ومنتسبيها بانتخابات الرئاسة

أكد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ضرورة المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية من أجل مشهد ديمقراطي يليق بمصر ويصنع مستقبلها ويؤكد ريادتها.

وتحت شعار "شارك.. صوتك هيوصل"، نظمت جامعة الملك سلمان الدولية مشاركة الطلاب إلى مقرات اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، وانطلق الطلاب والمشاركين من مقرات الجامعة الثلاثة بمدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ ومدينة رأٍس سدر، حيث شارك طلاب الجامعة وجميع منتسبيها في عملية الاقتراع الانتخابية.

ووفرت الجامعة عدد من وسائل النقل لتسهيل الانتقالات إلى لجان التصويت كجزء من دورها كاستحقاق وواجب وطني أصيل، وحث المجتمع الجامعي والأكاديمي على المشاركة.

وتستمر المشاركة من طلاب الجامعة ومنتسبيها على مدار أيام الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2023، التي يتم عقدها خلال 3 أيام من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى 12 من الشهر ذاته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.