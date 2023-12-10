الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على كرسي متحرك.. مسن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة شيء عظيم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص أحمد عبد الدايم، 70عامًا، بمحافظة الإسكندرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية  لاختيار رئيس الجمهورية، رغم مرضه، حيث تواجد على كرسي متحرك للإدلاء بصوته.

 

وقال المسن السبعيني، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر هو شيء عظيم، مشيرًا إلى أنه يشارك منذ اليوم الأولى لتولى الرئيس السيسي قيادة مصر في جميع الاستحقاقات الدستورية.


وأضاف لـ"الدستور"، أنه جاء لاختيار الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، فهو اختياره الذي لا يتغير، فهو أنقذ مصر وشعبها من الدمار، وهو القائد الذي يستطيع استكمال مسيرة التنمية وحماية مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي جعل الأحلام التي يتمناها الشعب المصري حقيقة.


ودعا جميع فئات المواطنين في مصر للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو واجب على كل مصري محب لبلده.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

العاملون بـ"تموين الإسكندرية" يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وزير البترول لـ"الدستور": نشهد يومًا مهمًا فى تاريخ مصر السياسى

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي