على كرسي متحرك.. مسن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة شيء عظيم

حرص أحمد عبد الدايم، 70عامًا، بمحافظة الإسكندرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، رغم مرضه، حيث تواجد على كرسي متحرك للإدلاء بصوته.

وقال المسن السبعيني، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر هو شيء عظيم، مشيرًا إلى أنه يشارك منذ اليوم الأولى لتولى الرئيس السيسي قيادة مصر في جميع الاستحقاقات الدستورية.



وأضاف لـ"الدستور"، أنه جاء لاختيار الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، فهو اختياره الذي لا يتغير، فهو أنقذ مصر وشعبها من الدمار، وهو القائد الذي يستطيع استكمال مسيرة التنمية وحماية مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي جعل الأحلام التي يتمناها الشعب المصري حقيقة.



ودعا جميع فئات المواطنين في مصر للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو واجب على كل مصري محب لبلده.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران