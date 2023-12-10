الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد الإدلاء بصوته.. جلسة في حب مصر بين الأنبا زوسيما ومسلمي أطفيح (صور)

الانبا زوسيما
الانبا زوسيما

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

بعد الإدلاء بصوته.. جلسة في حب مصر بين الأنبا زوسيما ومسلمي أطفيح

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وتوجه الأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها، صباح اليوم، لمقر لجنته الانتخابية، بمدرسة أحمد راشد الإبتدائية، بمنشية سليمان - مركز أطفيح.

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وكان في استقباله، عمدة البلد، ومدير المدرسة، وفضيلة إمام جامع القرية، وأمناء الأحزاب، وكبار العائلات، وكثير من أقباط القرية.

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وبعد أن أدلى بصوته، رحب به الجميع في جلسة محبة، سادتها روح المودة العميقة، التي تجمع دائمًا بين الأقباط والمسلمين، في شتى المناسبات المختلفة، ودارت أحاديث كثيرة في حب مصر.

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وأيضًا توجه "الأنبا تكلا" مطران دشنا وتوابعها وبرفقته عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية وجموع من الشعب صباح اليوم الأحد إلى مقر اللجنة الأنتخابية التابعين لها، وذلك بمدرسة "أبو بكر الصديق الأبتدائية" بمدينة دشنا حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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ومن جانبه دعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

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وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: “مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني مهم للعمل على مستقبل مصر”. 

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وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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