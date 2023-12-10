بالزي السيوي.. فتيات سيوة تشارك في انتخابات الرئاسة 2024

شاركت المرأة السيوية اليوم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وذلك بمدينة سيوة حيث حصلت الدستور على صور للمشاركة في اليوم الأول للانتخابات.

من جانبه تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التوافد الكبير واصطفاف المواطنين في الطوابير بمراكز ومدن محافظة مطروح وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، في صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من العرس الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024 منذ بدء فتح اللجان الانتخابية في اليوم الأول في صورة مشرفة تعكس وعي أبناء محافظة مطروح حراس البوابة الغربية داعيًا المواطنين للمشاركة وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبل مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.