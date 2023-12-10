الأنبا تكلا وكهنة إيبارشية دشنا يؤدون الواجب الوطني بالانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا تكلا وكهنة إيبارشية دشنا يؤدون الواجب الوطني بالانتخابات الرئاسية

هذا وتوجه الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، وبرفقته عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية وجموع من الشعب صباح اليوم الأحد، إلي مقر اللجنة الأنتخابية التابعين لها، وذلك بمدرسة "أبو بكر الصديق الابتدائية" بمدينة دشنا حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية لعام 2024.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).