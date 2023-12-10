الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا تكلا وكهنة إيبارشية دشنا يؤدون الواجب الوطني بالانتخابات الرئاسية (صور)

الانبا تكلا
الانبا تكلا

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا تكلا وكهنة إيبارشية دشنا يؤدون الواجب الوطني بالانتخابات الرئاسية

هذا وتوجه الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، وبرفقته عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية وجموع من الشعب صباح اليوم الأحد، إلي مقر  اللجنة الأنتخابية التابعين لها، وذلك بمدرسة "أبو بكر الصديق الابتدائية" بمدينة دشنا حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية لعام 2024.

 

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

نتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

مواد متعلقة

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

كهنة وأقباط طما يتوافدون على اللجان الانتخابية للمشاركة بالعرس الديموقراطي (صور)

الأنبا توما حبيب: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني مهم

الأنبا إسحق داعيًا للمشاركة بالانتخابات: المسيح كان وطنيًا وأحب وطنه فلسطين

طالب المواطنين بالمشاركة.. المطران جودة يكرس القداس على نية مصر والانتخابات

الأنبا باسيليوس فوزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيّة 2024

مطران ابوتيج وصدفا والغنايم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي