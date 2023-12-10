الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على انتخابات الرئاسة فى سوهاج

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة فى سوهاج

شهد اليوم الأول من ماراثون الانتخابات الرئاسية في الداخل إقبالًا كبيرًا من الناخبين على مستوى لجان الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج، خصوصًا المعهد الديني الأزهري بمركز جهينة.

وقال المستشار القانوني ثابت خضيري الشرقاوي، مندوب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالدائرة، إن الناخبين بدأوا بالتوافد على اللجان مع فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تجري بسلاسة تامة.

وأضاف الشرقاوي لـ"الدستور": "دورنا متابعة مجريات العملية الانتخابية وضمان توفير كل سبل الراحة على السادة الناخبين بدءًا من المساعدة في إيجاد اللجان عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات مرورًا بمساعدتهم في التعرف على أماكن اللجان المخصصة للاقتراع".

وكان القضاة المشرفون على اللجان في الدائرة قد حضروا منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها، ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، تمهيدا لاستقبال الناخبين.

الانتخابات الرئاسية انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

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