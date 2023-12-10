مسيرة حاشدة لمواطنى الأقصر تتوجه إلى لجان الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت مسيرة حاشدة من الناخبين بمدينة الأقصر، بمشاركة عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وبمشاركة عدد كبير من السيدات، وحمل المشاركون في المسيرة أعلام مصر.

وردد الناخبون الهتافات الوطنية حتى وصلوا إلى مقار اللجان الانتخابية، حيث اصطفوا بالطوابير للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري والعرس الانتخابي الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.