مستقبل وطن: المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية تعكس إدراك المصريين للتحديات

أعرب حزب مستقبل وطن عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهره المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة في مسيرات حاشدة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وقبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

رسالة واضحة للعالم

وأكد حزب مستقبل وطن أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدراك المصريين للتحديات المحدقة بالبلاد، ورغبتهم في الحفاظ على مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث برسالة واضحة للعالم بأسره أن المصريين شعب واعي متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

ودعا الحزب جموع المصريين لمواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت الثلاث ۱۰ و۱۱ و۱۲ ديسمبر الجارى.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقرير يضم معلومات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بتقنية الواقع المعزز في خامس انتخابات تعددية.

وقال التقرير إن الانتخابات الرئاسية المصرية هي الخامسة منذ عام 2005، والثالثة منذ الـ30 من يونيو عام 2013، مؤكدًا أن الانتخابات في مرحلة مهمة من عمر الجمهورية الجديدة في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد.

ويصوت الناخبون في 9376 مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية، وتعد القاهرة الأعلي من حيث الكتلة التصويتية، والتي تضم 8 ملايين و263 ألفًا و761 صوتًا انتخابيًا، فيما سيدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم، وتحت إشراف 15 ألف قاضٍ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.