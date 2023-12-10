الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشوى الديب: لا معوقات فى انتخابات الرئاسة بدائرة إمبابة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة حرصا على مصلحة الوطن.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها تتابع العملية الانتخابية في الدائرة منذ فتح باب التصويت ولم يتم رصد أي معوقات.

وأشادت بمشاهد إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات، مؤكدة أن ذلك يعكس وعي المواطنين بدورهم وحقوقهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب 2024 مرشح الرئاسة الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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