مسيرة تجوب شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

استقل عدد من الشباب أحد الأتوبيسات المفتوحة وطافوا شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر حاليا لاختيار رئيس للجمهورية، والتي تقام على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.