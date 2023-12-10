توافد الناخبون على اللجان للإدلاء بأصواتهم في مدينة السادات بالمنوفية (فيديو)

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، توافد الناخبون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، حيث اصطف الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم.

4 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.