شرطي يساعد مُسنة على دخول لجنتها الانتخابية في كفرالشيخ (فيديو)

حرص كبار السن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.

وتلعب الشرطة دورًا مهمًا في مساعدة كبار السن على دخول اللجان الانتخابية؛ من أجل المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وظهر شرطي وهو يساعد سيدة مُسنة على كرسي متحرك للدخول إلى لجنتها الانتخابية والمشاركة في التصويت واختيار رئيس مصر القادم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.